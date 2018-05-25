Ядовитые змеи приползли в Костомукшу - уже есть пострадавшие

Работника предприятия "Карельский окатыш" укусила змея.

В паблике "Северсталь" предупреждают, что в окрестностях Костомукши появились клещи и ядовитые змеи.

Сотрудники комбината укусила змея. Правда, произошло это не на рабочем месте, а в поселке Ледмозеро. Еще двоих атаковали клещи на отдыхе в деревне Вокнаволок.

Нет гарантий, что змеи и клещи не появятся на промплощадке, поэтому будьте внимательны., предупреждают работников "Карельского окатыша".

Если кто-то из работников все же пострадает от укусов змей или клещей, в здравпунктах "Карельского окатыша" смогут принять меры. Там скоро появятся специальные вакцины, а фельдшеры пройдут обучение, чтобы знать, как вести себя в подобных ситуациях.