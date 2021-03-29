Яму, в которую упал внедорожник в Петрозаводске, засыпали камнями (ФОТО)

Аварийное разрытие на улице Машезерской в Петрозаводске засыпано, сообщили в администрации Петрозаводска.

Участок будет заасфальтирован с наступлением соответствующих погодных условий, заверили в мэрии.

В январе 2021 года АО "ПКС – Водоканал" устраняло аварию на сетях водоснабжения на улице Машезерской. Согласно выданному ордеру на производство земляных работ, восстановить покрытие необходимо до 15 июня 2021 года. Однако до этого времени на участке должна быть обеспечена безопасность.

Разрытие было засыпано щебнем, который просел. Сегодня на место выехали представители "Водоканала" и "ТехРента". Опасный участок засыпан щебнем, выставлены предупреждающие знаки.

Напомним, сегодня на улице Машезерской автомобиль "Нива" провалился в дорожную ясу, которая оказалась настолько глубокой, что часть внедорожника просто ушла под воду.