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Яму, в которую упал внедорожник в Петрозаводске, засыпали камнями (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:22, 30 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Аварийное разрытие на улице Машезерской в Петрозаводске засыпано, сообщили в администрации Петрозаводска.

Участок будет заасфальтирован с наступлением соответствующих погодных условий, заверили в мэрии.

В январе 2021 года АО "ПКС – Водоканал" устраняло аварию на сетях водоснабжения на улице Машезерской. Согласно выданному ордеру на производство земляных работ, восстановить покрытие необходимо до 15 июня 2021 года. Однако до этого времени на участке должна быть обеспечена безопасность.

Разрытие было засыпано щебнем, который просел. Сегодня на место выехали представители "Водоканала" и "ТехРента". Опасный участок засыпан щебнем, выставлены предупреждающие знаки.

Напомним, сегодня на улице Машезерской автомобиль "Нива" провалился в дорожную ясу, которая оказалась настолько глубокой, что часть внедорожника просто ушла под воду.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-30 12:26:19
Кто понесёт наказание за необеспеченную безопасность? Или всё снова замнут, как это обычно бывает в "комфортном и безопасном" ПТЗ.
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