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Новости. Общество
09:52, 16 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Ямы на дорогах Петрозаводска ликвидируют за 15 млн рублей

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"Ямочный" ремонт проведут за счет средств, выделенных из городского бюджета, сообщили в администрации Петрозаводска.

Организации-подрядчику предстоит восстановить более 20 тысяч квадратных метров поврежденного асфальта.

Администрацией столицы Карелии проведены конкурсные процедуры на выполнение второго этапа "ямочного" ремонта городских магистралей, победителем признано ИП Мосоян Р.С. До сентября намечено восстановление еще 20 тысяч квадратных метров поврежденного дорожного полотна. Стоимость работ, которые будут выполнены за счет муниципалитета, - 15 млн рублей.

"В настоящее время специалисты формируют заявку. В числе первоочередных объектов для ремонта – участок улицы Калевалы (подъезд к пожарной части), участки улиц Ленинградской и Лизы Чайкиной", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Этим летом также будет приведен в нормативное состояние более чем пятисотметровый участок проезда Тидена вблизи Вытегроского шоссе.

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