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Японская принцесса отказалась от семейных богатств ради свадьбы с простолюдином

Новости. Общество
20:30, 02 Октября 2021
фото: Shizuo Kambayashi / Reuters

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Племянница японского императора решила выйти замуж за клерка и уехать из страны.

Названа дата свадьбы японской принцессы Мако с ее бывшим однокурсником-простолюдином Кэи Комуро. Как сообщает Mainichi Shimbun со ссылкой на Управление Императорского двора Японии, брак будет заключен 26 октября через четыре года после помолвки. Об этом сообщила Лента.ру.

Ожидается, что пара не будет проводить церемонию, а просто зарегистрирует брак и после этого проведет короткую пресс-конференцию, на которой «расскажет о своих чувствах». После этого молодожены переедут в США, где Комуро работает в юридической фирме.

После свадьбы Мако лишится титула принцессы. Также она отказалась от денег — традиционной выплаты в 150 миллионов йен (98,3 миллиона рублей) от императорской семьи. Мако станет первой женщиной из императорской семьи в послевоенной истории Японии, которая не получит семейных денег после того, как выйдет замуж за простолюдина. Это, как и отказ от церемоний, объясняется тем, что большинство японцев не поддерживает ее выбор.

Официальная помолвка принцессы состоялась в сентябре 2017 года, а предложение принцессе Комуро сделал еще в декабре 2013-го. Изначально планировалось, что церемония пройдет в июле, но ее пришлось перенести из-за разрушительного наводнения, которое обрушилось на японский остров Кюсю.

Свадьба, которая была назначена на осень 2018 года, также переносилась на неопределенный срок несколько раз из-за ряда причин, в том числе пандемии COVID-19. Японская пресса связывала задержки с финансовыми проблемами матери Комуро, которая, по слухам, задолжала несколько миллионов йен своему бывшему жениху.

Представители Управления Императорского двора Японии также заявили, что принцесса Мако лечится от посттравматического стрессового расстройства, предположительно, вызванного негативным освещением ее личной жизни в СМИ.

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Комментарии

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2021-10-02 22:06:29
А у нас простолюдины ..сидят в думе и в ЗС РК
Гость
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