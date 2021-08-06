Яркое солнце стало причиной аварии на трассе «Кола» в Карелии

Водитель «семерки», ослепленный солнечным светом, въехал в стоявший грузовик, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария с участием «семерки» и грузовика произошла 6 августа в Олонецком районе, на 270-м километре федеральной трассы «Кола».

В 20:40 41-летний водитель машины «Ваз-2107», ослепленный ярким солнечным светом, столкнулся со стоящим автомобилем «Исудзу».

В результате ДТП водитель отечественной легковушки с травмами был госпитализирован в Олонецкую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.