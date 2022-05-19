Ярмарка для дачников открывается в Петрозаводске

Жителей и гостей Петрозаводска приглашают на «Весеннюю ярмарку», сообщили в администрации города.

С 26 по 29 мая в карельской столице пройдет традиционная «Весенняя ярмарка». Торговые ряды разместят на Ярмарочной площади, в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта.

Покупателям предложат приобрести рассаду, саженцы, семенной картофель, садовый инвентарь и другие товары для дачного сезона. Благодаря тому, что открытие ярмарки состоится в четверг, купить всё необходимое можно будет в преддверии выходных, перед выездом за город.

Ежедневный режим работы торговых точек с 10.00 до 19.00. Для удобства посетителей универсальной ярмарки временно продлят маршрут №25 – общественный транспорт будет останавливаться на Инженерной улице. До торговой площадки можно будет также добраться на автобусах № 14 и № 19.