Ярмарка новостроек снова пройдет в Петрозаводске

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В одном месте и в одно время, будут собраны все предложения от крупнейших и надежных застройщиков.
Ярмарка новостроек откроет свои двери для жителей Петрозаводска 15 сентября в 15.00 в ресторане гостиницы "Северная".
Впервые ярмарка в Петрозаводске прошла 4 года назад. С тех пор это мероприятие проходит во многих регионах и пользуется большой популярностью. Всего за это время было проведено более 650 ярмарок.
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