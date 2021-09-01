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Ярмарка сельхозпродукции предприятий Карелии и регионов России пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
13:39, 02 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего», архив

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С 10 по 12 сентября 2021 года в Петрозаводске на площадке у торгово-развлекательного комплекса «ЛОТОС PLAZA» будет работать ярмарка «Добро осени».

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

На ярмарке жители и гости города смогут приобрести свежую продукцию животноводства, растениеводства, пищевой промышленности республики и других регионов страны. В частности, на прилавках будут представлены капуста, картофель, морковь, мясо, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, рыба, молочная продукция, сыры, мёд, а также мороженое, пастила и хлебобулочные изделия.

Ярмарка будет работать с 10-00 до 18-00.

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Комментарии

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drug
2021-09-02 13:51:52
А почему не на специализированной площадке по ул. Инженерной ?
Почему опять Лотос Плаза ?
Гость
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