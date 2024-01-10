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Юлия Мизинкова: мой уход из администрации был плановым и согласованным

Новости. Общество
06:40, 12 Января 2024
фото: Юлия Мизинкова / ВК

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Председатель комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска раскрыла обстоятельства своего ухода.

Поздним вечером, 11 января, в редакцию «Столицы на Онего» позвонила Юлия Мизинкова, председатель комитета ЖКХ Петрозаводска, чтобы донести до читателей свою позицию о публикациях в республиканских СМИ, описывающих обстоятельства ее ухода из городской администрации.

Как отметила Юлия Ивановна, никакой сенсации и неожиданности в ее решении не было.

Предложение вернуться на работу в Минтранс к ней поступило еще в прошлом году. О том, что это предложение ей интересно и она серьезно его обдумывает, она предупреждала и своих коллег в администрации, и главу города.

«Сразу я не сочла для себя возможным принять это предложение, потому что необходимо было доработать до конца года и выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас я приняла решение и мой уход плановый», — сказала Мизинкова.

Юлия Ивановна заверила нас, что в Комитете ЖКХ сохранена преемственность и управляемость всеми городским процессами в непростой сфере коммунального хозяйства. Коллеги продолжают решать сложные задачи. Коллектив работоспособный и профессиональный.

Ни о каком массовом уходе руководителей управлений речи не идёт: «Да, двое руководителей написали заявления об уходе, но ротация кадров —  обычное явление. Никакого ажиотажа это, как правило, не вызывает».

Далее Юлия Ивановна отметила, что ее решение перейти на новую работу не скажется негативно на работе ее коллег — командная сплоченность и преемственность остаются в основе управления.

Напомним, накануне «Столице на Онего» стало известно об уходе с поста председателя комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлии Мизинковой.

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