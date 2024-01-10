Руководитель одного из ключевых комитетов мэрии Петрозаводска подала в отставку

Из администрации города увольняется Юлия Мизинкова.

Как стало известно «Столице на Онего», председатель комитета ЖКХ петрозаводской администрации Юлия Мизинкова накануне подала в отставку.

Нашему изданию из достоверных источников также стало известно место следующей работы Юлии Мизинковой — Минтранс Карелии.

Напомним, ранее в Петрозаводске были названы самые проблемные в плане обеспечения теплом дома. По словам Инны Колыхматовой, были проблемы по организации работ. Глава города поручила Юлии Мизинковой подготовить новый график работ по устранению аварий в домах.