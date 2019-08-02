Юная пьяная петрозаводчанка обокрала автомобиль

В Петрозаводске допросили 18-летнюю девушку, подозреваемую в совершении кражи в состоянии опьянения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 18-летней жительницы петрозаводского микрорайона Пятый поселок.

Ранним утром, будучи в состоянии алкогольного опьянения, девушка возвращалась домой. Отдых закончился преждевременно – вместе с деньгами.

По пути она приметила иномарку, внутри которой находился рюкзак. Молодая жительница карельской столицы похитила его: дверь в салон оказалась открытой. Проверив содержимое рюкзака, она от него избавилась, а находившиеся в нем солнечные очки, смарт-часы и беспроводную колонку сбыла за 500 рублей. Домой похитительница вернулась не сразу: вырученные денежные средства потратила на спиртное.

Обнаружив хищение имущества, владелец автомобиля обратился с заявлением в дежурную часть полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанка допрошена в качестве подозреваемой.