Юная спортсменка из Карелии въехала на роликах в основной состав сборной России

Петрозаводчанка Варвара Самойлова стала победителем соревнований по скоростному бегу на роликовых коньках, которые проходили в Пензе.

За призовые места боролись представители 29 регионов России. Варвара Самойлова из Петрозаводска заняла первое место на дистанциях - 500 и 300 метров.

Две серебряные медали спортсменка завоевала в эстафетах.

"По итогам спартакиады воспитанница тренера Надежды Буравовой вошла в основной состав сборной России по бегу на скоростных роликах и теперь примет участие во Всемирных летних играх, которые пройдут в Берлине в 2023 году", - написал "Петрозаводск спортивный".