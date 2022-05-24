Юная спортсменка из Карелии въехала на роликах в основной состав сборной России

Петрозаводчанка Варвара Самойлова стала победителем соревнований по скоростному бегу на роликовых коньках, которые проходили в Пензе.
За призовые места боролись представители 29 регионов России. Варвара Самойлова из Петрозаводска заняла первое место на дистанциях - 500 и 300 метров.
Две серебряные медали спортсменка завоевала в эстафетах.
"По итогам спартакиады воспитанница тренера Надежды Буравовой вошла в основной состав сборной России по бегу на скоростных роликах и теперь примет участие во Всемирных летних играх, которые пройдут в Берлине в 2023 году", - написал "Петрозаводск спортивный".
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