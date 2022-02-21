Юная жительница Карелии вынесла из магазина товар на 10 тысяч рублей

Девушка из поселка Деревянка обчистила гипермаркет в Петрозаводске, спрятав вынесенный товар в камере хранения, сообщили в Росгвардии Карелии.
Группа задержания Росгвардии выезжала на днях в один из гипермаркетов Петрозаводска — там сработала тревожная сигнализация. Как объяснили охранники, неизвестная девушка пронесла мимо кассы товар.
После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что девушка несколько раз выходила с товаром из магазина, минуя кассу. Товар она прятала в рюкзаке, а затем складировала в камере хранения. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей. Росгвардейцы установили личность злоумышленницы — ею оказалась 18-летняя жительница поселка Деревянка.
Также сотрудники Росгвардии задержали в Олонце 44-летнюю жительницу села Видлица. Женщина вынесла из сетевого магазина на улице Урицкого алкоголь и продукты питания стоимостью около 2 тысяч рублей.
Обе нарушительницы были переданы полиции.
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