Юная жительница Карелии вынесла из магазина товар на 10 тысяч рублей

Девушка из поселка Деревянка обчистила гипермаркет в Петрозаводске, спрятав вынесенный товар в камере хранения, сообщили в Росгвардии Карелии.

Группа задержания Росгвардии выезжала на днях в один из гипермаркетов Петрозаводска — там сработала тревожная сигнализация. Как объяснили охранники, неизвестная девушка пронесла мимо кассы товар.

После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что девушка несколько раз выходила с товаром из магазина, минуя кассу. Товар она прятала в рюкзаке, а затем складировала в камере хранения. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей. Росгвардейцы установили личность злоумышленницы — ею оказалась 18-летняя жительница поселка Деревянка.

Также сотрудники Росгвардии задержали в Олонце 44-летнюю жительницу села Видлица. Женщина вынесла из сетевого магазина на улице Урицкого алкоголь и продукты питания стоимостью около 2 тысяч рублей.

Обе нарушительницы были переданы полиции.