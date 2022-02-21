890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Геннадий Боднарчук требует отменить решение Петросовета, лишающее его кресла спикера 11
23.02.2022 14:04
Сильный ветер обрушится на Карелию
23.02.2022 15:18
ЕС ввел новые санкции против России 11
Сегодня 00:10

Юная жительница Карелии вынесла из магазина товар на 10 тысяч рублей

Новости. Общество
10:05, 24 Февраля 2022
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

Девушка из поселка Деревянка обчистила гипермаркет в Петрозаводске, спрятав вынесенный товар в камере хранения, сообщили в Росгвардии Карелии.

Группа задержания Росгвардии выезжала на днях в один из гипермаркетов Петрозаводска — там сработала тревожная сигнализация. Как объяснили охранники, неизвестная девушка пронесла мимо кассы товар.

После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что девушка несколько раз выходила с товаром из магазина, минуя кассу. Товар она прятала в рюкзаке, а затем складировала в камере хранения. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей. Росгвардейцы установили личность злоумышленницы — ею оказалась 18-летняя жительница поселка Деревянка.

Также сотрудники Росгвардии задержали в Олонце 44-летнюю жительницу села Видлица. Женщина вынесла из сетевого магазина на улице Урицкого алкоголь и продукты питания стоимостью около 2 тысяч рублей.

Обе нарушительницы были переданы полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-24 11:56:19
Почему сторожей тянет в политику, что у нас, что в Питере? А ничего делать больше не умеют, но хочется выглядеть значимыми и умными. Мама, куда я попал?
кир
2022-02-24 10:26:20
Только пороть и на уборку снега.
Offff
2022-02-24 10:31:48
кир, извращенец
кир
2022-02-24 10:43:00
Offff, отсторожил, теперь можно оторваться.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Чтиво

22.02.2022 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»