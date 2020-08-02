Юная жительница Костромы возглавила наркогруппировку в Карелии

Сотрудники полиции Карелии пресекли крупный наркотрафик, сообщили в МВД республики.

Незаконный бизнес на территории Карелии объединил жителей Ярославской, Костромской и Ленинградской областей, а также граждан сопредельного государства. Всю цепочку наркодилеров выявили полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия. Оперативники на протяжении длительного времени разрабатывали схему сбыта наркотиков в интересах одного интернет-магазина.

Сведения о том, что дилеры сбывают наркотик в Петрозаводске и городах-спутниках появилась у полицейских в конце прошлого года. Первичная информация подтвердилась: установлены первые фигуранты – жители Ярославской области в возрасте от 20 до 27 лет. В родном городе они также занимались сбытом наркотика, но в целях конспирации прибыли в Карелию, где продолжили незаконный бизнес. Здесь они вовлекли в преступную деятельность двух местных жителей, которые являлись потребителями наркотика и согласились участвовать в незаконном бизнесе в роли розничных закладчиков. Прошли первые задержания – пятеро подозреваемых были заключены под стражу.

В дальнейшем полицейские установили еще двух закладчиков – иностранные граждане действовали в интересах того же магазина. У оперативников были основания полагать, что все сбытчики получали товар у одного и того же дилера. Вскоре стало известно, что функция получения крупных партий наркотика, его учета и расфасовки возложена на 20-летнюю жительницу Костромской области. Несмотря на юный возраст, она заслужила авторитет в преступной иерархии и была направлена в Карелию.

В ходе дальнейшей спецоперации стражи порядка установили межрегиональных курьеров. Они поставляли оптовые партии товара в Карелию и Архангельскую область. Один из подозреваемых житель Ленинградской области, второй – на протяжении длительного времени проживал в республике.

Всего в ходе реализации оперативных материалов сотрудниками УНК МВД по Республике Карелия задокументирована преступная деятельность 12 лиц, изъято свыше 4 килограммов синтетических наркотических веществ, которые предназначались к сбыту в Петрозаводске, Пудоже, Медвежьегорске и Олонце.

Фигурантам инкриминируется свыше 80 эпизодов преступной деятельности. В рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственные действия, устанавливаются соучастники. В отношении 10 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.