Юнец в Карелии вынес у пенсионерки окно

В Пудожском районе 23-летний юноша украл у пенсионерки из сарайки новый стеклопакет, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Пудожского района с заявлением о краже обратилась 67-летняя жительница города.

Из принадлежащей ей хозяйственной постройки был похищен стеклопакет. Ущерб составил 7 700 рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен 23-летний молодой человек.

Тот пояснил, что сломал замок и проник в сарай. Там он увидел стеклопакет, вытащил его, и в этот же день выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений. Незаконно вырученные деньги – 5 тысяч рублей потратил по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.