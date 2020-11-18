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Юнец в Карелии вынес у пенсионерки окно

Новости. Криминал
10:24, 19 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Пудожском районе 23-летний юноша украл у пенсионерки из сарайки новый стеклопакет, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Пудожского района с заявлением о краже обратилась 67-летняя жительница города.

Из принадлежащей ей хозяйственной постройки был похищен стеклопакет. Ущерб составил 7 700 рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен 23-летний молодой человек.

Тот пояснил, что сломал замок и проник в сарай. Там он увидел стеклопакет, вытащил его, и в этот же день выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений. Незаконно вырученные деньги – 5 тысяч рублей потратил по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-11-19 11:00:58
Подобные "юнцы" не приучены работать, а без денег грустно. К сожалению таких много. :)
кир
2020-11-19 10:34:08
Нашли юнца. Ничего лучше не придумали. :)
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