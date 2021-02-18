Юнец в Петрозаводске украл дорогие наручные часы и пропил их

В Петрозаводске 18-летний юноша украл несколько часов стоимостью 35 тысяч рублей и пропил их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о том, что неизвестный проник в один из павильонов крупного торгового центра карельской столицы и похитил оттуда несколько наручных часов общей стоимостью 35 тысяч рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря этому сотрудникам уголовного розыска Петрозаводска удалось оперативно установить личность и задержать подозреваемого – 18-летнего уже имевшего проблемы с законом местного жителя.

Молодой человек дал признательные показания. Стражам порядка он рассказал, что на противоправное деяние он пошёл из-за денег. Дорогостоящие аксессуары петрозаводчанин продал, а вырученные деньги потратил на покупку алкогольных напитков и продуктов питания.

В содеянном горожанин раскаялся и обещал возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.