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Юнец в Петрозаводске украл дорогие наручные часы и пропил их

Новости. Криминал
10:34, 19 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске 18-летний юноша украл несколько часов стоимостью 35 тысяч рублей и пропил их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о том, что неизвестный проник в один из павильонов крупного торгового центра карельской столицы и похитил оттуда несколько наручных часов общей стоимостью 35 тысяч рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря этому сотрудникам уголовного розыска Петрозаводска удалось оперативно установить личность и задержать подозреваемого – 18-летнего уже имевшего проблемы с законом местного жителя.

Молодой человек дал признательные показания. Стражам порядка он рассказал, что на противоправное деяние он пошёл из-за денег. Дорогостоящие аксессуары петрозаводчанин продал, а вырученные деньги потратил на покупку алкогольных напитков и продуктов питания.

В содеянном горожанин раскаялся и обещал возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-19 10:39:19
Нам с котом полностью пофиг. Меняйте законы. Вторая ходка последней должна быть.
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