Юного автомобилиста в Карелии отдали под суд за пьяную езду и лишили автомобиля

В Муезерском районе 20-летнего местного жителя за повторную пьяную езду оштрафовали, лишили автомобиля и отдали под суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе предварительного расследования установлено, что в январе 20-летний житель Муезерского района, будучи в августе 2021 года привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Незаконные действия обвиняемого были пресечены сотрудником ГИБДД.

За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

В целях обеспечения исполнения наказания на автомобиль обвиняемого наложен арест.