Юного петрозаводчанина поймали на краже велосипеда

В полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя владелица велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то похитил ее двухколесный транспорт из подъезда. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Он рассказал, что гуляя по Петрозаводску, зашел в один из подъездов. Там обнаружил необорудованный запирающими устройствами спортинвентарь. Юноша решил похитить его, чтобы прокатиться и продать.



Нарушитель продал велосипед за 1,3 тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии проехал более 50 км на краденом велосипеде.