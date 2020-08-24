Юного петрозаводчанина поймали на краже велосипеда

В полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя владелица велосипеда, сообщили в МВД Карелии.
Кто-то похитил ее двухколесный транспорт из подъезда. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Он рассказал, что гуляя по Петрозаводску, зашел в один из подъездов. Там обнаружил необорудованный запирающими устройствами спортинвентарь. Юноша решил похитить его, чтобы прокатиться и продать.
Нарушитель продал велосипед за 1,3 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Карелии проехал более 50 км на краденом велосипеде.
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