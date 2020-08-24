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Юного петрозаводчанина поймали на краже велосипеда

Новости. Криминал
17:20, 24 Августа 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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В полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя владелица велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то похитил ее двухколесный транспорт из подъезда. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Он рассказал, что гуляя по Петрозаводску, зашел в один из подъездов. Там обнаружил необорудованный запирающими устройствами спортинвентарь. Юноша решил похитить его, чтобы прокатиться и продать. 

Нарушитель продал велосипед за 1,3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии проехал более 50 км на краденом велосипеде.

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