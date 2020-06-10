Юного жителя Карелии отправили в колонию за угон и кражи

В Олонецком районе мужчина осужден за угон и кражи, сообщили в прокуратуре Карелии.

В конце мая 2019 года юный житель Олонца угнал автомобиль. Дверь автомобиля была не заперта, и ключ зажигания остался в замке зажигания.

В июне и сентябре того же года украл из гаражей инструменты, аккумулятор и мопед. Ущерб превысил 38 тысяч рублей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двух подростков подозревают в угоне авто в Карелии.