Юноша из Петрозаводска доверил приватную информацию незнакомцам и остался ни с чем

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в МВД республики.

На уловку аферистов попался 16-летний петрозаводчанин. Молодой человек, обратился в полицию и сообщил, что его обманом лишили более чем 7 тысяч рублей.

Заявитель пояснил, что на популярном сайте разместил объявление о продаже старого холодильника. «Потенциальный покупатель», якобы готовый немедленно приобрести желанную вещь, попросил молодого человека продиктовать данные карты, секретный код с оборотной стороны платёжного инструмента и пароль подтверждения из смс. Продавец без каких-либо сомнений передал эту информацию незнакомцу и вскоре обнаружил списание денег со своей карты. Осознав, что стал жертвой мошенников, молодой человек немедленно прекратил с ними общение.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.