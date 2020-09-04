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Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами (ВИДЕО)

Новости. Общество
18:31, 04 Сентября 2020
фото: © Кадр из репортажа "ТНТ-Онего"/ "РКС-Петрозаводск"
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В качестве извинения правонарушитель теперь убирает сквер.

Напомним, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере "Аквамарин" на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск". Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция установила вандалов и привлекла их к ответственности.

Руководство "РКС-Петрозаводск" решило не губить жизнь молодым людям. После договоренности один из нарушителей согласился возместить ущерб физическим трудом. Каждый день горожанин приходит в сквер и убирает его. 

Идея о прощении юного нарушителя и привлечении его к исправительным работам родилась у главного управляющего директора Александру Сафронову.

Заявление из полиции забрали.

Юноша извинился перед горожанами за свой проступок.

Подробнее смотрите в репортаже "ТНТ-Онего".

 

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