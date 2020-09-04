Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами (ВИДЕО)

В качестве извинения правонарушитель теперь убирает сквер.
Напомним, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере "Аквамарин" на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск". Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Полиция установила вандалов и привлекла их к ответственности.
Руководство "РКС-Петрозаводск" решило не губить жизнь молодым людям. После договоренности один из нарушителей согласился возместить ущерб физическим трудом. Каждый день горожанин приходит в сквер и убирает его.
Идея о прощении юного нарушителя и привлечении его к исправительным работам родилась у главного управляющего директора Александру Сафронову.
Заявление из полиции забрали.
Юноша извинился перед горожанами за свой проступок.
Подробнее смотрите в репортаже "ТНТ-Онего".