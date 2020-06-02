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Юноша украл у петрозаводчанки старую "четверку"

Новости. Криминал
14:44, 03 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В апреле за помощью в полицию обратилась 59-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что у нее обманным путем похитили автомобиль "ВАЗ-2104".

Как выяснилось, старая "четверка" долгое время стояла без дела, хозяйка ею почти не пользовалась. В один из дней к ней обратился незнакомый юноша, который сказал, что готов купить машину за хорошую сумму. После небольшого торга они договорились.

Покупатель написал расписку, в которой обязался выплатить в ближайшее время 75 тысяч рублей, и забрал ключи. А после злоумышленник сбежал.

К краже оказался причастен ранее судимый 18-летний петрозаводчанин. Он дал явку с повинной и сообщил, что машиной пользовался недолго, затем продал ее на запчасти.

Юноша находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Карелии напился и угнал машину у спящего приятеля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-03 16:28:34
Машина инвалидика годами стоит во дворе ТСЖ. Жителям и начальнику пофиг. Может и владельца уже нет. :)
Гость
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