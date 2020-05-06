Житель Карелии напился и угнал машину у спящего приятеля

Житель Пудожского района предстанет перед судом за угон, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ночью в апреле текущего года 20-летний мужчина употреблял спиртное в гостях у своего знакомого в Пудоже. После того, как знакомый уснул, злоумышленник угнал автомобиль приятеля, на котором решил проехать по улицам города. Не справившись с управлением, он совершил наезд на дорожный бордюр.

Уголовное дело направлено в Пудожский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее другой мужчина пытался угнать автомобиль у пожилой петрозаводчанки.