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Житель Карелии напился и угнал машину у спящего приятеля

Новости. Криминал
10:50, 07 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Житель Пудожского района предстанет перед судом за угон, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ночью в апреле текущего года 20-летний мужчина употреблял спиртное в гостях у своего знакомого в Пудоже. После того, как знакомый уснул, злоумышленник угнал автомобиль приятеля, на котором решил проехать по улицам города. Не справившись с управлением, он совершил наезд на дорожный бордюр.

Уголовное дело направлено в Пудожский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее другой мужчина пытался угнать автомобиль у пожилой петрозаводчанки.

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