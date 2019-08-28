Юные мотоциклисты из Петрозаводска устроят "Праздник непослушания"

С 3 по 5 сентября в Петрозаводске состоится традиционная республиканская гонка "Праздник непослушания", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Соревнования организует спортивный мотоклуб "Онежский ветер". В программе гонок три дня состязаний в разных возрастных группах. Принять участие в соревнованиях могут учащиеся школ и детских садов, занимающиеся мотоциклетным спортом в дисциплине "Мотокросс".

Гонки стартуют в 18.00 на территории средней школы № 20.

3 сентября – самые юные участники – 5-6 лет;

4 сентября – гонщики 7-9 лет;

5 сентября – от 10 лет и старше.

Подробнее о соревнованиях в группе "Мотокросс в Карелии".