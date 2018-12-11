Юные рецидивисты украли наборы конструктора в Петрозаводске, чтобы поиграть дома

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по фактам краж из супермаркета, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился представитель крупного супермаркета в микрорайоне Октябрьский. Он сообщил, что из магазина похищены два набора детского конструктора и продукты питания. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, ранее несудимых граждан 18 и 19 лет. В магазине они вскрыли коробки с конструктором, достали из них инструкции и пакеты с деталями и спрятали в рюкзак. Кроме того, петрозаводчане похитили конфеты и кокосовое молоко. После этого, сделав вид, что они не ничего не выбрали, вышли через кассу. Молодые люди впоследствии не стали продавать конструктор, а собирали его дома.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность данных граждан к двум кражам, совершенным несколькими днями ранее - из того же супермаркета было похищено еще два набора конструктора стоимостью более 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".