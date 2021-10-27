Юные рецидивисты заставили жительницу Петрозаводска скорректировать планы на активный отдых

В столице Карелии полицейские раскрыли очередное преступление с участием юных воришек, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по статье «кража» об угоне велосипеда, принадлежащего 28-летней горожанке.

Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. Женщина рассказала, что велосипед, примотанный на противоугонный трос, она хранила в подъезде дома. На минувшей неделе петрозаводчанка собралась покататься на велосипеде, однако планы пришлось скорректировать — вместо прогулки женщина отправилась в полицию. Причинённый материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемых — 18-летнего петрозаводчанина и его несовершеннолетнего друга. Оба были ранее судимы за кражи. Молодые люди рассказали, что повредили трос и угнали велосипед, который впоследствии продали.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается место сбыта.