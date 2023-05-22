Юные самбисты в сельской школе Карелии остались без зала для единоборств

В Чалнинской школе пытаются к новому учебному году отремонтировать малый спортивный зал, где дети занимались самбо.

Как пишет «Фактор News», школа в поселке Чална с 2015 года является базовой площадкой проекта «Самбо в школу». Этот проект курирует местный учитель физкультуры Сергей Цыза. Но в августе прошлого года тренер на соревнованиях получил серьезную травму. Вернуться к тренерской деятельности он смог только в начале этого года, а зал, где занимались дети пришел в плачевное состояние. Пол в малом зале прогнил из-за протечки канализационной трубы.

Руководство школы старается сделать все возможное, чтобы к новому учебному году зал был в полном порядке, но средств на большой ремонт не хватает. Родители написали письмо главе Карелии с просьбой обратить внимание на проблему. А директор школы попросила помощи у карельской Федерации самбо и дзюдо.

«Пока стараемся найти возможности, чтобы привести кабинет в порядок собственными силами. Хотя, естественно, ресурсов в нашем распоряжении не так немного. Мы нашли человека, который отремонтирует нам пол, нашли человека, который готов отремонтировать стены. Собираемся обратиться за помощью к нашим давним и надежным спонсорам: предприятиям «Карельская горная компания» и «Шуялес». Чтобы не затягивать ремонт, уже начали проводить подготовительные работы. Хочется верить, что всё успеем в срок!» – рассказала «Фактор News» директор Чалнинской школы Ирина Данилова.