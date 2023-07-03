Юные шашисты из Петрозаводска взяли шесть наград на всероссийских соревнованиях в Твери

В Твери воспитанники спортшколы № 2 получили два золота, серебро и три бронзы, сообщили в мэрии Петрозаводска

Петрозаводские шашисты завоевали полный комплект наград всероссийских соревнований «Звезды Верхневолжья». На чемпионате страны в Твери Евгений Сорокин занял первое место среди юношей до 17 лет в дисциплине «русские шашки».



Среди девушек до 17 лет второй стала Мария Мельникова. Бронзу в возрастной группе до 11 лет получила другая воспитанница спортивной школы № 2 - Юлия Янкаускайте. Среди девушек до 14 лет третьей стала Юлия Барсова.



В дисциплине «Молниеносная игра» петрозаводчанин Андрей Анкудинов стал победителем среди юношей до 11 лет. Афанасия Певгенен завоевала бронзу в возрастной группе до 14 лет.



Напомним, в начале июня на всероссийских командных соревнованиях «Чудо-шашки» Андрей Анкудинов победил в личном зачете.