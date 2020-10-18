Юные спортсменки из Петрозаводска победили в онлайн соревнованиях Федерации фитнес-аэробики

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 1 победили на соревнованиях Федерации фитнес-аэробики России в дистанционном формате.

Гимнастки Спортивной школы олимпийского резерва № 1 приняли участие во всероссийских соревнованиях "Спорт-Фитнес-Грация", сообщили в администрации Петрозаводска.

Турнир состоялся в онлайн-формате. К нему присоединилось около двухсот спортсменов из 20 городов страны, 14 регионов и пяти федеральных округов. В номинации "Зал" свои выступления в дистанционном формате продемонстрировали гимнасты из Карелии, Татарстана, Коми, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Челябинской, Курганской, Мурманской, Свердловской и Ярославской областей.





Воспитанницы тренеров СШОР № 1 Ксении Гольдфейн и Виктории Канаевой заняли высокие места на соревнованиях. Юные петрозаводчанки успешно выступили в разных категориях. Среди девушек 11-13 лет в "соло" третье место заняла Юлия Михалева, в "дуэте" – "золото" у Виктории Егорецкой и Арины Сидоровой, "бронза" – у Юлии Михалевой и Карины Родионовой. В категории "трио" в этом же возрасте третье место заняли Виктория Егорецкая, Арина Жаран и Арина Сидорова.





Среди девушек 14-16 лет в "соло" победителем стала Софья Логинова, бронзовым призёром – Кира Харламова. В категории "дуэт" Анна Меньшинина и Виктория Полякова заняли пятое место, а Илона Васильева и Полина Павлова – шестое.



В категории "Дети 8-10 лет" "серебро" завоевал дуэт Алины Кондратьевой и Александры Фроловой, "бронзу" – дуэт Натальи Даник и Элины Львовой. В этом же возрасте в "трио" четвёртое место заняли Дарина Вергей, Алина Лощилова и Мирослава Путешова.