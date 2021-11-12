Юные участники испытания вакцины "Спутник М" получат по 15 тысяч рублей

Столичным подросткам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник М", выплатят по 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", — цитируют пресс-службу департамента здравоохранения Москвы РИА Новости.

В ведомстве отметили, что всего в третьей фазе испытаний участвуют три тысячи человек, из которых 600 получили плацебо. Распределение происходит случайным образом, ни подростки, ни родители, ни врач не знают, в какую именно группу попадет участник.

На первом приеме подростки проходят медосмотр, им делают ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит, а также общий анализ мочи. Если результаты показывают, что доброволец может участвовать в исследовании, его приглашают на первую прививку. Второй укол делают через 21 день. После и первой, и второй инъекции врачи связываются со всеми участниками для уточнения самочувствия.

"На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку "Спутником М", чтобы продолжать наблюдение по плану исследования. Кроме того, 500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса) на первый, 28, 42, 90 и 180-й дни", — добавили в пресс-службе.

Как заявляли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, "Спутник М" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст, чтобы показать оптимальную эффективность при минимальной реактогенности.

Исследование проводится на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы. Участвовать в нем могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний.