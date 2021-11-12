890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Следователи установили личность только одного из трех погибших на пожаре в Медвежьегорске 3
11.12.2021 15:47
В Медвежьегорске без света остались одиннадцать улиц, порт, детский сад, ясли, налоговая инспекция и военкомат 5
11.12.2021 16:06
Лариса Бойченко поддержала введение QR-кодов: "Не будет ничего страшного. Все уже свершилось" 26
11.12.2021 15:30
Как распределились голоса депутатов при рассмотрении в Карелии вопроса о введении QR-кодов 15
11.12.2021 10:15

Юные участники испытания вакцины "Спутник М" получат по 15 тысяч рублей

Новости. Общество
22:30, 11 Декабря 2021
фото: © adriaticfoto / Shutterstock / FOTODOM

Новости партнеров

Столичным подросткам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник М", выплатят по 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", — цитируют пресс-службу департамента здравоохранения Москвы РИА Новости.

В ведомстве отметили, что всего в третьей фазе испытаний участвуют три тысячи человек, из которых 600 получили плацебо. Распределение происходит случайным образом, ни подростки, ни родители, ни врач не знают, в какую именно группу попадет участник.

На первом приеме подростки проходят медосмотр, им делают ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит, а также общий анализ мочи. Если результаты показывают, что доброволец может участвовать в исследовании, его приглашают на первую прививку. Второй укол делают через 21 день. После и первой, и второй инъекции врачи связываются со всеми участниками для уточнения самочувствия.

"На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку "Спутником М", чтобы продолжать наблюдение по плану исследования. Кроме того, 500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса) на первый, 28, 42, 90 и 180-й дни", — добавили в пресс-службе.

Как заявляли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, "Спутник М" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст, чтобы показать оптимальную эффективность при минимальной реактогенности.

Исследование проводится на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы. Участвовать в нем могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-12-11 23:50:14
Невелика плата за эксперимент.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги
08.12.2021, 11:03
Объявленного в розыск молодого человека в Карелии нашли убитым

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 3
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 19
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»