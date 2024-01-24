Юные жители Карелии заинтересовались алкоголем и кофе, а после сами попали в поле зрение полиции

В МВД Карелии сообщили об очередных случаях кражи.

В карельской полиции рассказали о типичных кражах, совершаемых в магазинах самообслуживания. Чаще всего добычей преступников становятся сыр, шоколад, кофе, сливочное масло, алкоголь, а также одежда, парфюмерия, бытовые устройства или электроника.

На днях в Сегеже полицейские выяснили, кто причастен к кражам из торговых точек в городе. Из нескольких магазинов 27-летний сегежанин вынес продуктов на более, чем 12 тысяч рублей.

Уголовные дела были возбуждены и в отношении двоих юных горожан. Алкоголь и кофе несколько раз становились добычей 19-летнего и 18-летнего приятелей. Сейчас старший заключен под стражу, второй участник преступного тандема задержан.