Юных художников в Петрозаводске приглашают нарисовать на асфальте Интернет

Компания «Ситилинк» запускает в столице Карелии конкурс рисунков на асфальте, где каждого участника ждет подарок.

Рисовать мелками на асфальте — одно из любимых детских развлечений. Это справедливо даже для современных детей, которые с ранних лет погружены в мир гаджетов и Интернета.

Компания «Ситилинк» предлагает соединить любовь к творчеству и цифровым технологиям и запускает детский конкурс «Нарисуй Интернет». Участвовать в нем могут жители Петрозаводска в возрасте от 3 до 13 лет включительно.

Участникам конкурса предстоит создать мелом на асфальте рисунок на тему Интернета и его роли в нашей жизни. Фото рисунка нужно загрузить в альбом конкурса в группе «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ, указав имя, фамилию и возраст автора.

Работы будут приниматься с 1 по 24 июля. Обратите внимание: рисунок должен быть авторским, нельзя присваивать чужие изображения и создавать коллективные работы. Один автор может прислать не больше трех рисунков. Их можно загрузить в альбом лично или попросить об этом родителей.

Жюри конкурса будет оценивать оригинальность идеи и аккуратность исполнения. Итоги конкурса будут опубликованы 27 июля в группе «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ в Карелии.

Победителей выберут в трех категориях: 3–6 лет, 7–9 лет, 10-13 лет. Авторов лучших рисунков ждут призы от «Ситилинка», а всех без исключения участников — памятные подарки.

Отметим, что «Ситилинк» проводит конкурс «Нарисуй Интернет» уже в третий раз. В предыдущие годы он собирал по несколько десятков участников, а улицы Петрозаводска украшали такие яркие персонажи, как Интеркот и птица Ситилина.