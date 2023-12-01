Юный костомукшанин стал вторым на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Петербурге

Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу Ecopolis Cup состоялся 2 декабря в Санкт-Петербурге.
Костомукшу на соревнованиях представил Андрей Ламченко, воспитанник тренера Дениса Ламченко, рассказали коллеги из издания «64 параллель».
В соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии.
В своей весовой категории спортсмен завоевал второе место.
Отметим, бразильское джиу-джитсу — боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы.
Это искусство возникло в начале ХХ столетия из дзюдо Кодокан.
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