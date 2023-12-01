Юный костомукшанин стал вторым на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Петербурге

Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу Ecopolis Cup состоялся 2 декабря в Санкт-Петербурге.

Костомукшу на соревнованиях представил Андрей Ламченко, воспитанник тренера Дениса Ламченко, рассказали коллеги из издания «64 параллель».

В соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии.



В своей весовой категории спортсмен завоевал второе место.



Отметим, бразильское джиу-джитсу — боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы.



Это искусство возникло в начале ХХ столетия из дзюдо Кодокан.