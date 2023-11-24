Юный музыкант из Петрозаводска стал обладателем спецприза международного конкурса

В Санкт-Петербурге прошел конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник детства».

В Санкт-Петербурге состоялся международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник детства», сообщили в паблике администрации Петрозаводска 24 ноября.



Воспитанник Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало Марат Дидин стал лауреатом 1 степени и обладателем специального приза «За высокий уровень исполнительского мастерства».



Как рассказали в источнике, ученика подготовила педагог Дарья Орлова. Марат выступил в номинации «Инструментальное творчество. Саксофон» в возрастной группе 13-15 лет.