Юный музыкант из Петрозаводска стал обладателем спецприза международного конкурса

В Санкт-Петербурге прошел конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник детства».
В Санкт-Петербурге состоялся международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник детства», сообщили в паблике администрации Петрозаводска 24 ноября.
Воспитанник Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало Марат Дидин стал лауреатом 1 степени и обладателем специального приза «За высокий уровень исполнительского мастерства».
Как рассказали в источнике, ученика подготовила педагог Дарья Орлова. Марат выступил в номинации «Инструментальное творчество. Саксофон» в возрастной группе 13-15 лет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание