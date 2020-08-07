Юный патриот из Карелии написал "письмо на фронт"

Ученик из Карелии отличился на творческом конкурсе юных патриотов, сообщают в республиканском правительстве.

Учащийся Эссойльской школы Матвей Б. вошёл в число победителей конкурса "Письмо на фронт". Об этом информирует правительственный паблик "Республика Карелия".

Сообщается, что в своей работе школьник поблагодарил героев войны и рассказал о том, что ценит в современной жизни.

Победителями интеллектуальных состязаний конкурса стали более 200 школьников из разных регионов России. Все они получат приглашение на трехдневную онлайн-школу "ПатриУм".

Ранее сообщалось, что патриотический фестиваль прошел в Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий.