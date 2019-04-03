Юный петрозаводчанин неудачно провернул сделку по продаже телевизора

Мужчина оставил юного петрозаводчанина без телевизора и без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска 11 марта обратился 19-летний горожанин. Он сообщил, что несколько дней назад разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже телевизора. Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель и сказал, что готов приехать за техникой.

Находясь в квартире у продавца, мужчина осмотрел телевизор, а затем сказал, что отнесет его в машину и вернется с деньгами, 5 тысяч рублей. В залог он оставил страховое свидетельство пенсионного страхования. Ни через пять минут, ни даже через несколько часов незнакомец не вернулся, и обманутый петрозаводчанин обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего горожанина. Он дал признательные показания и пояснил, что продал похищенный телевизор, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее не судимый фигурант находится под подпиской о невыезде.