Юный петрозаводчанин пропил чужие деньги

В полицию обратилась жительница микрорайона Голиковка, сообщили в МВД Карелии.

Возвращаясь домой с работы, 38-летняя горожанка потеряла банковскую карту. А потом обнаружила, что неизвестные списали с нее более 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 22-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что гулял со знакомым и нашел банковскую карту. После прогулки молодые люди распили спиртное и пошли за добавкой в магазин. За закуски и алкоголь петрозаводчанин расплатился найденной картой.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее злоумышленник потратил деньги петрозаводчанина на сауну и девушек.