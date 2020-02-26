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Юный петрозаводчанин пропил чужие деньги

Новости. Криминал
14:48, 27 Февраля 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В полицию обратилась жительница микрорайона Голиковка, сообщили в МВД Карелии.

Возвращаясь домой с работы, 38-летняя горожанка потеряла банковскую карту. А потом обнаружила, что неизвестные списали с нее более 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 22-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что гулял со знакомым и нашел банковскую карту. После прогулки молодые люди распили спиртное и пошли за добавкой в магазин. За закуски и алкоголь петрозаводчанин расплатился найденной картой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее злоумышленник потратил деньги петрозаводчанина на сауну и девушек.

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