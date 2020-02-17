Злоумышленник потратил деньги петрозаводчанина на сауну и девушек

В полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин передал малознакомому гостю банковскую карту и пароль, чтобы тот купил спиртное. Но мужчина так и не вернулся. А с карты было списано 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска за несколько часов установили местонахождение 31-летнего подозреваемого. На момент задержания он отдыхал в частной сауне с друзьями, спиртным и малознакомыми девушками. Менее чем за сутки злоумышленник потратил чужие 100 тысяч рублей на новый телефон и отдых.

Возбуждено уголовное дело.



Подозреваемый находится под арестом.

Напомним, ранее судимого петрозаводчанина арестовали за кражу денег с чужой карты.