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Злоумышленник потратил деньги петрозаводчанина на сауну и девушек

Новости. Криминал
14:46, 18 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин передал малознакомому гостю банковскую карту и пароль, чтобы тот купил спиртное. Но мужчина так и не вернулся. А с карты было списано 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска за несколько часов установили местонахождение 31-летнего подозреваемого. На момент задержания он отдыхал в частной сауне с друзьями, спиртным и малознакомыми девушками. Менее чем за сутки злоумышленник потратил чужие 100 тысяч рублей на новый телефон и отдых.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под арестом.

Напомним, ранее судимого петрозаводчанина арестовали за кражу денег с чужой карты.

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Комментарии

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2020-02-18 15:10:20
Услуги полиции для таких терпил должны быть платными.
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