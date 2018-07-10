Петрозаводский музыкант победил в конкурсе молодых дарований России

Житель Петрозаводска Михаил Касяник стал победителем конкурса "Молодые дарования России" в номинации "Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты", сообщает мэрия.

Конкурс учрежден министерством культуры РФ.

"На протяжении 7 лет существования конкурса Детская музыкальная школа №1 им. Г.Синисало ежегодно представляет к участию в нем своих лучших учеников. Михаил стал четвертым победителем этого престижного и единственного в своем роде конкурса от школы", - отмечают в городской администрации.

Миша Касяник учится игре на домре в классе Надежды Заиграевой и на фортепиано у Ирины Четвериковой.

"По итогам конкурса 2017 года Михаил стал единственным из Карелии, кто удостоен звания победителя", - заключили в мэрии.