Юный рецидивист в Карелии пытался украсть из магазина женский манекен, но за ним погнались очевидцы

Злоумышленник пошел на кражу манекена с женской курткой накануне 8 марта.

Во вторник, 7 марта, в дежурную часть полиции Кондопожского района обратилась работница одного из магазинов. Она сообщила, что неизвестный пытался украсть манекен с женской курткой, стоявший возле входа.



Злоумышленника спугнули очевидцы: они погнались за ним, он бросил краденое и убежал.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 19-летний местный житель, на счету которого это уже не первая кража.

Безработный молодой человек признался, что не смог пройти мимо манекена, оставленного без присмотра. Куртку он собирался продать, а если не получится - подарить кому-нибудь в честь праздника 8 марта.

Ведется расследование уголовного дела о краже. Кондопожанин находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии.