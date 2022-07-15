Юный рецидивист в Петрозаводске сам выплатил себе зарплату, вызвав гнев руководства

Житель Петрозаводска подозревается в хищении денег из кассы магазина, где раньше работал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился руководитель одной из торговых точек и сообщил о краже денег. Причинённый ущерб превысил 6 900 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен бывший работник организации – 18-летний ранее судимый петрозаводчанин.

По версии правоохранителей, июньским днём подозреваемый зашёл в магазин, заявил продавцу, что руководитель не выплатил ему зарплату за последний месяц работы, затем проследовал за прилавок, забрал выручку и ушёл. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи – до двух лет лишения свободы. Ведётся дознание.