Юный спортсмен из Карелии стал победителем всероссийских соревнований

Конькобежец из Сортавалы достойно представил республику на стартах в Кирове.

Как рассказали в Минспорта Карелии, конькобежец из Сортавалы Максим Корниенко стал победителей всероссийских соревнований.

Карельский спортсмен показал лучшее время в забеге на тысячу метров.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы им. С. М. Кирова по конькобежному спорту прошли с 10 по 12 февраля в Кирове.

В паблике Минспорта поздравили спортсмена и его тренеров — Максима и Наталью Ванджала.