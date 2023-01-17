Юный спортсмен из Карелии стал победителем всероссийских соревнований

Конькобежец из Сортавалы достойно представил республику на стартах в Кирове.
Как рассказали в Минспорта Карелии, конькобежец из Сортавалы Максим Корниенко стал победителей всероссийских соревнований.
Карельский спортсмен показал лучшее время в забеге на тысячу метров.
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы им. С. М. Кирова по конькобежному спорту прошли с 10 по 12 февраля в Кирове.
В паблике Минспорта поздравили спортсмена и его тренеров — Максима и Наталью Ванджала.
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