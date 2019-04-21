Юный водитель на "Жигулях" сбил ночью пешехода в Петрозаводске

Пешеход гулял ночью по дороге и оказался под колесами отечественного авто под управлением молодого водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь на 21 апреля в 2.20 в Петрозаводске на проспекте Комсомольском, в районе дома №9д, 19-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части, хотя рядом имелся тротуар.

В результате ДТП 35-летнему пешеходу была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.