Юный житель Карелии позарился в гипермаркете на 10 банок тушенки

В одном из гипермаркетов Петрозаводска 21-летний житель Кондопоги ночью попытался вынести 10 банок тушенки.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, ночью 24 июня в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала кнопка тревожной сигнализации. Работники объяснили прибывшим росгвардейцам, что неизвестный молодой человек попытался без оплаты вынести 10 банок тушеной говядины на сумму около 2 тысяч рублей.

Росгвардейцы установили личность нарушителя — им оказался 21-летний житель Кондопоги. Молодого человека передали для дальнейшего разбирательства в полицию.

Ранее буйный житель Карелии избил терминал и попал в руки росгвардейцев.