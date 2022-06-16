Юный житель Карелии позарился в гипермаркете на 10 банок тушенки

В одном из гипермаркетов Петрозаводска 21-летний житель Кондопоги ночью попытался вынести 10 банок тушенки.
Как сообщили в Росгвардии Карелии, ночью 24 июня в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала кнопка тревожной сигнализации. Работники объяснили прибывшим росгвардейцам, что неизвестный молодой человек попытался без оплаты вынести 10 банок тушеной говядины на сумму около 2 тысяч рублей.
Росгвардейцы установили личность нарушителя — им оказался 21-летний житель Кондопоги. Молодого человека передали для дальнейшего разбирательства в полицию.
Ранее буйный житель Карелии избил терминал и попал в руки росгвардейцев.
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