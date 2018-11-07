Юный житель Карелии раздарил друзьям запчасти от украденного мопеда

В Пудоже 18-летний юноша покатался на угнанном мопеде и разобрал его на запчасти, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Пудожскому району обратился 22-летний житель одного из поселков. Заявитель сообщил, что вечером оставил мопед во дворе дома, а утром транспорта на месте уже не было. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 18-летнего подозреваемого. Молодой человек уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

По версии следствия, накануне происшествия он приехал в поселок в гости к друзьям. На следующий день он собрался домой, а чтоб добираться было удобнее, похитил мопед, на котором уехал в Пудож.

Впоследствии гражданин разобрал транспорт на запчасти. Как выяснили стражи правопорядка, колеса, крыло и сиденье подозреваемый отдал друзьям, а багажник установил на свой мопед. В настоящее время все похищенное изъято и будет возвращено владельцу.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.