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Юный житель Карелии спрятал мертвого родственника в болоте

Новости. Криминал
16:04, 05 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Лоухского района приговорен к лишению свободы за угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июне 2019 года сильно пьяный 18-летний местный житель поссорился с родственником и избил его – удары наносил в область жизненно важных органов.

От полученных травм 55-летний потерпевший скончался.

Утром следующего дня подсудимый тайно вынес труп в болото неподалеку от дома и скрыл под ветками. Тело было обнаружено сотрудниками полиции спустя две недели после произошедшего после заявления дочери погибшего об исчезновении отца.

Злоумышленника приговорили к лишению свободы.

В ходе следствия выяснилось, что с целью сокрытия улик юный житель района угрожал свидетелю – своему родному дяде.

До заключения молодого человека под стражу свидетель скрывался в лесной избе за чертой населенного пункта. В суде свидетель дал показания и рассказал о произошедшем.

По его заявлению о фактах угроз убийством органами полиции было возбуждено уголовное дело.

Судья по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее петрозаводчанина, случайно забивший до смерти приятеля, приговорен к 9 годам тюрьмы.

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