Юный житель Петрозаводска помог мошенникам обворовать стариков-инвалидов

Теперь юноша сам ожидает суда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении двух горожан. Он обвиняются в мошенничестве.

Согласно материалам деле, в октябре 2022 года 19-летний молодой человек дважды взял деньги 85-летней и 89-летней пенсионерок, к тому же имеющих инвалидность второй группы.

Потерпевшие стали жертвой распространенной схемы — им звонил неизвестный, представлялся следователем или адвокатом и говорил, что их родные виноваты в ДТП и, чтобы спасти их, надо немедленно внести деньги.

За деньгами и приезжал курьер — обвиняемый. В общей сложности он получил с инвалидов более 300 тысяч рублей.

Сейчас молодой человек арестован, ему грозит до 5 лет лишения свободы. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.