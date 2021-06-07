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Юный житель Петрозаводска украл шоколад на 4,5 тысячи рублей

Новости. Криминал
10:27, 08 Июня 2021
фото: © pixabay.com

В одном из магазинов города 17-летний петрозаводчанин вынес коробку с несколькими десятками плиток шоколада, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился руководитель одного из крупных продуктовых магазинов города. Он сообщил, что камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале, зафиксировали момент кражи. Неизвестный взял с витрины коробку, в которой хранилось несколько десятков плиток дорогостоящего шоколада, с ней прошёл мимо кассы и вышел из помещения, не оплатив товар. Ущерб превысил четыре с половиной тысячи рублей

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 17-летний ранее имевший проблемы с законом местный житель. Юноша признался в содеянном и рассказал стражам порядка, что продал украденный шоколад.

По статье «кража», возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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Tatjana
2021-06-08 11:18:34
Украл- это одно. Но меня больше поражают те ,кто покупает. Разве не понятно, откуда шоколад?
кир
2021-06-08 11:26:54
Tatjana, меня тоже это поражает. Наши люди на самом деле такие простые или прикидываются?
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