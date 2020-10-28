Экс-министр правительства Карелии Юрий Пономарев скончался в ковид-центре в Петрозаводске

Бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Пономарев, о смерти которого стало известно сегодня, проходил лечение от коронавируса в госпитале для ветеранов.

"Юрий Иванович умер в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, куда был помещен в связи с выявленной ковидной инфекцией. Причина смерти устанавливается", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее руководитель республики выразил соболезнование родным и близким вице-президента регионального союза промышленников и предпринимателей Юрия Пономарева. Юрий Ивановича не стало на 75-м году жизни.



Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Свои соболезнования выразил и лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков.

"Очень, очень жаль... Буквально несколько дней назад с ним встретились, поговорили... Он шел с бассейна. Занимался плаванием, в том числе в холодной воде. Многие годы он возглавлял Союз работодателей, где мы вместе работали в составе трехсторонней комиссии. Потом вместе были сопредседателями ОНФ в Карелии. Прекрасный, светлый человек. Мои соболезнования", - пишет Илья Косенков в соцсети.