Юрию Дмитриеву продлен срок ареста

Руководитель карельского отделения "Мемориала" останется под стражей до конца декабря.

В городском суде Петрозаводска 25 сентября состоялось очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Судья Александр Мерков удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания Дмитриева под стражей. Руководитель карельского отделения "Мемориала" останется под арестом до 25 декабря.

Напомним, Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в сексуальном насилии.