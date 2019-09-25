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Новости. Общество
16:45, 25 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Юрию Дмитриеву продлен срок ареста

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Руководитель карельского отделения "Мемориала" останется под стражей до конца декабря.

В городском суде Петрозаводска 25 сентября состоялось очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Судья Александр Мерков удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания Дмитриева под стражей. Руководитель карельского отделения "Мемориала" останется под арестом до 25 декабря.

Напомним, Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. В  апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в сексуальном насилии. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-25 17:03:31
Пора уже на зону отправлять. Строгого режима.
Американец
2019-09-25 16:56:47
сейчас сочувствующие либералы повылазят. Будет типа ОНИ Дмитриевы.

Все вылезут, Фуксы, Ермолины, Труновы....
Гость
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